Vasco Seabra: «É duro entrar no balneário pela tristeza deles»

Vasco Seabra mostrou-se visivelmente resignado no final Sp. Braga-Estoril (). Em declarações à Sport TV, o técnico do Estoril confessou a tristeza de ver a equipa 'cair' perto da mate, mas não deixou de salientar o orgulho que sente nos seus jogadores."Tenho que dar um sorriso de orgulho pelos homens que tenho. É duro entrar no balneário pela tristeza deles. Orgulho porque conseguimos dimensionar-nos na Taça da Liga e fechar a prova com zero derrotas. Felizes pelos jogadores, atitude, postura. Dar os parabéns ao Sp. Braga. Uma palavra aos nossos adeptos. Somos um clube que está a crescer. Esta cor amarela no estádio… foi uma história fantástica.""O grupo é jovem. Temos alguns experientes que acrescentam maturidade. Os nossos jovens querem crescer muito rápido. Tivemos menos um dia de descanso, sem querer falar disso, mas trabalhámos muito. Saímos tristes por não conseguirmos vencer, mas orgulhosos por regressarmos a uma final. É hora de levantar e mudar o chip.""Temos dito que a nossa equipa é resiliente. Tem sempre consciente o equilíbrio que tem que ter. Sabemos que fazemos bem as coisas, que temos talentos, mas que temos que trabalhar e que nem sempre os resultados correspondem. Vamos ter um campeonato muito difícil e temos que contar com todos. Com muita crença e confiança… hoje sofrer e amanhã levantar com confiança."