Vasco Seabra e o duelo com o Sp. Braga: «Também sou inexperiente em finais»

Na antevisão à final da Allianz Cup frente ao Sp. Braga, Vasco Seabra lembrou esta sexta-feira que, tal como o clube estorilista, também ele é "inexperiente" nas decisões de troféus e vai tentar conquistar o primeiro título como treinador.





"Disse-o no final do jogo [com o Benfica] e volto a repeti-lo: também sou inexperiente em finais. Sou eu, a maioria dos jogadores, é o clube e penso, por aquilo que tenho visto, que há 80 anos que o Estoril não chegava a uma final. É um momento histórico para o clube e estou muito feliz por aqui estar", afirmou o técnico, em conferência de imprensa.Vasco Seabra desvalorizou o facto de o Sp. Braga ter mais um dia de descanso. "Temos vindo a dizer que queremos estar a jogar de três em três dias ou de quatro em quatro dias mais vezes. Por isso, temos de dimensionar-nos para isso, é uma prova para os nossos jogadores também poderem competir e desfrutar disso, com essa ambição e responsabilidade", justificou.

O treinador, de 40 anos, garantiu ainda que não existe qualquer sentimento de euforia no grupo após a vitória sobre o Benfica na meia-final. "Qando os resultados não nos são tão favoráveis e passamos por períodos em que não estamos tão bem, temos reforçado que esta equipa sabe manter-se equilibrada. Não andámos só em função dos resultados em si para ditar a nossa alegria ou o nosso entusiasmo. O nosso foco é o nosso desempenho e o que podemos controlar, se dermos o melhor de nós", frisou.