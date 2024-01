Vasco Seabra faz as contas: «Somos a 6.ª equipa que mais pontuou nos últimos 5 jogos»

O Estoril recebe este sábado o Arouca (15h30) em circusntâncias muito idênticas às do adversário: ambos têm margem curta para os lugares de descida, após três derrotas (duas para a Liga e uma para a Taça de Portugal). Vasco Seabra, técnico dos canarinhos, acredita na reação que permita retomar a boa sequência que antecedeu as derrotas com Sporting, por 5-1, em Alvalade, por 4-0, na Amoreira, com o FC Porto, para a Taça e com o Moreirense, por 3-1 em casa."Acho que são duas equipas que vêm de momentos semelhantes porque nos últimos cinco jogos, somos a sexta equipa com mais pontos conquistados e o Arouca está a um nível muito próximo de nós. São equipas que nos últimos dois jogos do campeonato vêm de resultados que não foram vitórias, foram derrotas, mas ao mesmo tempo, vêm de momentos recentes que foram de crescimento. Julgo que são duas equipas com qualidade individual e coletiva, penso que o Arouca também a tem demonstrado, sinto que vai ser um bom jogo, com bom ritmo e quem acompanhar vai assistir a um bom espectáculo", referiu o treinador de 40 anos, reportando aos sete pontos de 15 possíveis conquistados pelos canarinhos, referentes aos triunfos sobre Chaves e Farense, ambos por 4-0 e ao empate (1-1) em Famalicão.Desafiado a revelar se a equipa pode acusar a derrota caseira com o Moreirense, Vasco Sebra mostrou-se confiante: "Não fomos tão capazes como temos sido noutros jogos, o nosso foco é ver como podemos fazer melhor e crescer. O grupo aceita quando temos de fazer correções, tem uma predisposição muito grande também para acreditar naquilo que é capaz de fazer e para inverter qualquer resultado que não acontece como a gente quer, mas muito mais do que resultados tem a ver com comportamentos, tarefas, com aquilo que a gente controla, que é o nosso desempenho, e queremos melhorar em relação ao último jogo. Não por ter sido uma derrota, mas porque o nosso desempenho ficou aquém daquilo que nós queríamos."A lesão de Holsgrove, que sofreu uma entorse no jogo com o Moreirense, será colmatada com qualidade, assegura o técnico do Estoril. "É um jogador que traz sempre qualidade, mas se não estiver, estará um dos outros três que também têm estado, seja o Koba [Koindredi], o Mateus [Fernandes] ou o Michel [Costa] – o Alex [Soares] neste momento não está -, por isso sabemos que temos várias opções. Sabemos que o processo é idêntico, temos jogadores com muita qualidade, seja o Jordan [Holsgrove], ou qualquer outro jogador que faça essa posição, isso deixa-nos seguros, serenos e com confiança."O regresso de Pedro Álvaro, após cumprir um jogo de suspensão, não foi confirmado por Vasco Seabra, que acredita... no coletivo. "Não gosto muito que o Daniel [Sousa] antecipe aquilo que nós poderemos vir a fazer (risos)… Acreditamos é que na linha defensiva, tal como no meio-campo ou no ataque jogamos coletivamente, como um só. Somos onze jogadores mais os nove que estão no banco, e os que não são convocados, uma equipa muito completa, muito capaz, que luta toda junta pelos seus objetivos, independentemente de quem jogar: sermos do ponto de vista defensivo, ofensivo e sermos uma equipa competente", defendeu.Koba Koindredi está na lista de reforços do Sporting, mas Vasco Seabra confia na capacidade do médio francês cedido ao Estoril pelo Valência em abstrair-se das tentações de mercado e "ajudar a equipa". "Sim, acho que nunca mais pensámos nisso. Esta completamente sereno, tranquilo, focado na equipa e no jogo, acredito que está absolutamente capaz. Tem muita qualidade e muito talento, como tenho dito sempre, acredito que vai ajudar a equipa. Está feliz connosco, nós felizes com ele", rematou.