Vasco Seabra: «Faz-me confusão que os protagonistas não sejam os jogadores»

Vasco Seabra lamentou que o Estoril tenha saído de Guimarães com uma derrota por 3-2 depois de ter estado a ganhar por 2-0."Estou muito orgulhoso dos meus jogadores, nos primeiros 39 minutos dominamos por completo o jogo e tivemos as melhores oportunidades de golo. Estivemos sempre com o jogo controlado, por cima, a saber entregar a bola no momento certo. Em relação ao que controlamos, a minha equipa foi fantástica. Tem-se falado tanto sobre tantas coisas… a gente falha, mas não podemos voltar atrás. Temos de colocar o jogo de forma a que todos possamos competir por ele. O que os meus jogadores fizeram dá-nos um élan muito grande para o que vamos construir", disse."É o primeiro jogo na Liga no meu regresso. Disse que ia querer não falar na arbitragem. A única coisa que me faz confusão, como vimos, é que os protagonistas não sejam os jogadores. Não quero ser protagonista, mas sim valorizar os meus jogadores. Os meus jogadores foram brilhantes, deram tudo numa casa muito difícil, depois, a seguir, há inúmeras situações, lances que tiram a competitividade ao jogo. Temos de lutar todos por isso, para que não haja classificações com 10 ou 15 pontos de avanço. O árbitro não explicou o porquê de ter mantido a decisão [de marcar penálti].