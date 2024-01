Vasco Seabra: «FC Porto foi mais eficaz do que tem sido habitualmente»

Quatro dias após ser goleado pelo Sporting em Alvalade (5-1), para o campeonato, o Estoril de Vasco Seabra sofreu esta terça-feira mais uma derrota pesada (4-0), desta feita diante do FC Porto, nos oitavos de final da Taça de Portugal, um resultado que deixa os canarinhos de fora da Prova Rainha, enquanto que os dragões seguem para os quartos de final.

Em declarações no final da partida, o treinador dos estorilistas lamentou a falta de competência da equipa no duelo de hoje, frente a um FC Porto que esteve mais eficaz do que o habitual. "Infelizmente, hoje não fomos tão competentes e capazes como temos vindo a ser. São as incidências do jogo, mas se conseguíamos fazer o primeiro golo do jogo, penso que tudo mudaria. O FC Porto foi competente e nós não conseguimos ripostar. O FC Porto foi mais eficaz do que tem sido habitualmente. Temos de corrigir as falhas e voltarmos com uma alegria forte ao campeonato porque acreditamos naquilo que somos capazes", começou por dizer o técnico, em declarações aos microfones da Sport TV.

Nove golos sofridos nos últimos dois jogos

"O que nos faz é voltar a analisar e voltar à base do nosso processo, que temos de forçosamente de corrigir. Hoje cometemos mais erros do que é habitual. Temos de levantar, corrigir e olhar já olhos nos olhos no sábado."

Forma de jogar contra os grandes em cheque para o duelo das 'meias' da Taça da Liga com o Benfica?

"Não, leva-nos a crescer e a melhorarmos aqueles que são os nossos erros e as formas de pressionarmos e de nos expormos. Sabemos onde temos de aumentar o nosso ritmo e o nível de intensidade. Temos de crescer. Queremos dar já uma resposta positivo no próximo jogo."

Alterações na equipa

"Aposta foi correta, tenho confiança total no plantel. Temos de forçosamente acreditar nos jogadores. Temos um grupo com qualidade e capacidade, então temos de confiar em todos", terminou.