Vasco Seabra: «Fizemos um jogo fantástico e tivemos, em alguns momentos, a nossa estrelinha»

Vasco Seabra era um homem naturalmente satisfeito no final do Benfica-Estoril (). Em declarações à Sport TV, o técnico do Estoril referiu que o mérito da vitória e consequente apuramento para a final da Allianz Cup é todo dos jogadores."O que me passa pela cabeça é o orgulho nestes jogadores. São extraordinários. Uma equipa muito unida, com caráter. Nas adversidades unem-se e lutam sempre. Fizemos um jogo fantástico e tivemos, em alguns momentos, a nossa estrelinha, e noutros também podíamos ter sido mais eficazes. Feliz pelos jogadores. Vínhamos de um período em que os resultados não condiziam. Disputamos o jogo, fomos altamente competitivos e continuamos a desfrutar. Fizemos mais uma vez história", disse o técnico da turma canarinha, complementando: "Procurámos os jogadores que estavam preparados em termos físicos. Vinhamos de um jogo desgastante. O Heri dá sempre boas respostas. O Cassiano estava mais fresco e o Alejandro entrou bem a seguir. É a confiança que temos na equipa. Escolhi os que estavam mais capacitados para lutarem com todas as forças".A estrelinha continuou a fazer parte do discurso de Vasco Seabra, que não se esqueceu também de destacar o compromisso da equipa. "Acreditamos pouco em sorte. Acreditamos que temos que ter a estrelinha, mas no último jogo, por exemplo, não tivemos. Às vezes tem a ver com a estrelinha que falamos, mas o que sentimos do grupo é que se esforça muito. Final? Vamos defrutar com responsabilidade e ambição. Com esta alegria contagiante do grupo. Posso partilhar com vocês. A seguir ao jogo com ao Aouca, em que tínhamos perdido, a energia do treino foi incrível. Estamos num ambiente extraordinário. O treinador como outros elementos está pela primeira vez numa final four. Feliz pelos jogadores e adeptos, que vão poder estar aqui no sábado outra vez", afirmou.