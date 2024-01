Vasco Seabra garante um Estoril preparado: «Estamos prontos para o Benfica mais forte»

Vasco Seabra diz que ao chegar à final four da Allianz Cup o Estoril já está a viver um período histórico mas garante que a equipa não quer ficar por aqui. "Estamos prontos defrontar o Benfica mais forte mas nós também vamos estar ao nosso melhor nível", assegurou o treinador dos canarinhos."O Estoril está a viver um momento histórico e estamos a desfrutar dele e a desfrutar com ambição. É a nossa forma de estar, são esses os valores que estão muito enraizados na equipa, independentemente dos resultados menos positivos, singimo-nos muito ao que podemos melhorar, crescer, e sempre com uma paixão muito grande. Sentimos que vamos ter um adversário muito difícil, que vem, provavelmente, no melhor momento da época, porque tem 8 vitórias cosecutvias. Por isso, é um momento extraordinário para nós podermos defrontá-lo. Na final four só podem estar 4 e nós somos um deles, por isso temos de viver o momento com diversão, responsabilidade e ambição para fazer o melhor possível."Koba Koindredi tem sido associado ao Sporting mas continua na Amoreira. O treinador voltou a referir que enquanto o médio estiver no clube vai continuar a jogar e é opção para esta meia-final."Acreditamos que ele fica cá até 30 de junho mas se entretanto o presidente me disser outra coisa então preocupamo-nos nesse momento", explicou.