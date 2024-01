Com 8 vitórias em 13 jogos no comando do Estoril, Vasco Seabra sabe bem como travar Rúben Amorim. O técnico dos canarinhos empatou duas vezes, ambas por 1-1, nos dois encontros frente ao treinador do Sporting: a primeira pelo Moreirense, em 2020/21, e a segunda em 2021/22, ao serviço do Marítimo.