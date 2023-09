Vasco Seabra na primeira linha para suceder a Álvaro Pacheco no Estoril

Vasco Seabra deve ser o próximo treinador do Estoril. Segundo apurámos, a SAD já entrou em contacto com o ex-técnico do Marítimo para suceder a Álvaro Pacheco, que chegou a acordo para sair após o empate caseiro com o Vizela (2-2). As negociações estão bem encaminhadas e quando houver acordo será anunciado.O técnico de 40 anos deixou boa imagem à SAD quando orientou a equipa de sub-23 na época 2018/19. Depois disso, acabou por sair para o Mafra quando não foi opção para o plantel principal, após a saída de Luís Freire e a entrada de Bruno Baltazar.