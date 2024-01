Vasco Seabra: «Podíamos ter conseguido a reviravolta»

As declarações de Vasco Seabra, treinador do Estoril, após o empate () com o Rio Ave, no duelo da 19.ª jornada da Liga Portugal Betclic."Jogo muito equilibrado na maior parte do tempo. No primeiro tempo houve uma oportunidade para cada lado, mas no início da segunda metade o Rio Ave conseguiu desbloquear a partida a chegar ao golo. Nos últimos minutos quisemos arriscar, conseguimos colocar mais gente na frente e dificultamos a pressão do adversário. Fizemos o golo do empate e ainda tivemos ao lance do João Carlos [cortado em cima da linha de golo por Aderllan Santos], em que podíamos ter conseguido a reviravolta", começou por dizer o técnico dos estorilistas."Os golos sofridos estão claramente a diminuir. Tivemos jogos em que sofremos mais golos, com o Sporting e o FC Porto, e isso faz com que pareça que a equipa esteja mal na defesa, mas não é verdade. Neste desafio permitimos muito pouco ao Rio Ave e o golo que sofremos foi na sequência de um livre. A equipa está estabilizada, não consegue muito espaço entre linhas, mas controla a profundidade. Na atitude e na mudança tática conseguimos mexer com este jogo", terminou.