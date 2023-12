Vasco Seabra: «Sérgio Conceição? É natural que sinta demérito quando joga contra o Estoril»

Vasco Seabra não escondeu a felicidade que sentia após a "passagem histórica" do Estoril para a final four da Allianz Cup, na sequência do triunfo por 3-1 sobre o FC Porto nas Amoreiras.

"O que significa é o orgulho dos jogadores, a paixão muito grande pelo treino e pelo jogo e a forma como se dedicam e trabalham muito. É um prémio para eles, é uma passagem histórica para o Estoril. Acho que foi um excelente jogo e um prémio justo. Os jogadores têm uma capacidade de entrega muito grande e as ligações entre eles são extraordinárias. Estou muito feliz", começou por dizer o treinador dos estorilistas, em declarações já na conferência de imprensa no Estádio António Coimbra da Mota.

Luz verde à festa... mas só até às 22 horas

"Mantém-se os pés no chão, porque este grupo é muito jovem e os poucos experientes que temos são de uma mentalidade incrível. Eles sabem que, às 22:00, têm de estar em casa, porque há treino amanhã de manhã e têm de dar ao pedal. Estamos muito felizes e orgulhosos com o que fomos capazes de fazer, foi um jogo que conseguimos dimensionar para outro patamar."

Palavras de Sérgio Conceição

"Compreendo o Sérgio Conceição. É um dos melhores treinadores do mundo e trabalha num clube de uma dimensão gigante a todos os níveis. É natural que, quando joga contra o Estoril, sinta demérito. No Dragão, fizemos um excelente jogo, mas tivemos felicidade em alguns momentos. Hoje, acho que foi um belíssimo espetáculo, com duas equipas a querer marcar golos, mas acabámos por ter as melhores ocasiões para vencer. Acho que, no jogo de hoje, fomos melhores e merecemos vencer", terminou.