Vasco Seabra sobre Koindredi e Guitane: «É incrível vê-los associados a clubes de topo»

Koba Koindredi e Rafik Guitane foram esta quinta-feira tema na conferência de imprensa de Vasco Seabra, treinador do Estoril, na antevisão à final da Allianz Cup frente ao Sp. Braga, marcada para sábado (19h45).O técnico abordou as notícias sobre o interesse nos dois jogadores e garantiu que ambos estão preparados para a decisão do troféu."É incrível para um treinador ver os jogadores associados a clubes de topo. Todos os cenários estão em aberto até ao fecho do mercado de transferências de inverno, portanto, temos que esperar para ver", afirmou."Quero desfrutar deles amanhã [sábado]. A equipa está sempre a brincar com eles por causa deste tipo de notícias. Levamos isso com naturalidade. Estão prontos para ir a jogo e, acima de tudo, sinto-os felizes para lutar por algo importante para o clube", acrescentou.