Zanocelo colocado na rota do Estoril

Vinícius Zanocelo pode ser o substituto de Koindredi no Estoril, avança a imprensa brasileira. Segundo o UOL, os canarinhos já terão feito uma proposta ao Santos para garantir a cedência do brasileiro de 22 anos.Segundo a mesma fonte, o emblema da Linha já terá feito três ofertas, mas todas rejeitadas. O Estoril coloca em cima da mesa uma taxa de empréstimo e pagar a totalidade do salário. Zanocelo tem contrato com o Santos até 2027.O centrocampista, que fez 12 jogos e 1 golo ao serviço do Fortaleza em 2023, é o preferido da SAD estorilista para ocupar a vaga deixada em aberto pela saída de Koindredi para o Sporting, que será concretizada nos próximos dias.