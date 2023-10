Avião do Famalicão não consegue aterrar na Madeira e comitiva volta ao Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O mau tempo na Madeira tornou impossível a chegada do Famalicão à ilha, onde os minhotos irão jogar com a Camacha, numa partida a contar para a Taça de Portugal que está agendada para este domingo, pelas 15h30.O avião onde seguia a comitiva minhota fez uma aproximação à pista, mas, à semelhança de tantos outros, não conseguiu pousar.A solução foi um regresso ao ponto de partida, o Porto, cidade à qual o Famalicão chegou por volta das 22h40. Resta agora perceber o que irá acontecer em relação ao jogo com a Camacha.