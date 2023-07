Famalicão contrata jovem finlandês para o meio-campo

O Famalicão anunciou a contratação de Otso Liimatta, médio de apenas 19 anos natural da Finlândia e que estava a competir na primeira divisão deste país, ao serviço do AC Oulu, atual 4.º classificado do campeonato. O acordo é válido por quatro épocas.Aos 16 anos, estreou-se na Liga finlandesa, onde somou quase 50 jogos. "É um bom desafio para a minha carreira. O Famalicão é um clube com um alto nível de profissionalismo e onde sinto que poderei desenvolver todas as minhas qualidades", começou por dizer o internacional sub-21 pela Finlândia, aos meios do clube."Assisti a alguns jogos do campeonato português e considero tratar-se de uma das melhores ligas do Mundo. Tem várias equipas a disputar a Liga dos Campeões e é um campeonato de alta qualidade", acrescentou o médio, que gosta de jogar "como médio ofensivo e entre linhas".