Famalicão e P. Ferreira acertam empréstimo de Pablo

O Famalicão e o P. Ferreira estão muito perto de acertar o empréstimo de Pablo. Segundo apurou, o acordo entre emblemas está praticamente acertado e passará por uma cedência até ao final da presente temporada. Hoje, aliás, há a expectativa de que o jovem avançado, de apenas 20 anos, já possa estar na Capital do Móvel.Deste modo, Pablo terá a oportunidade de competir num contexto onde se prevê que possa ter mais minutos e irá usufruir do espaço que lhe tem faltado no Minho, algo importante na fase da carreira em que se encontra. Esta temporada, o filho de Pena, antigo jogador do FC Porto, soma apenas 372 minutos na equipa principal do Famalicão.Pablo, recorde-se, é uma aposta forte da SAD, com quem renovou em 2022. Atualmente está vinculado aos minhotos até ao fim da época 2026/27.