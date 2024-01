Famalicão e RB Bragantino ultimam empréstimo de Sorriso

O Famalicão está perto de garantir a contratação de Marcos Vinicios, mais conhecido por Sorriso. Depois de a imprensa brasileira ter revelado, anteontem, o interesse dos minhotos no extremo do RB Bragantino, de 22 anos,apurou que o processo está bem encaminhado.De acordo com o que foi possível saber, os dois clubes estão próximos de um acordo, que passará por um empréstimo com opção de compra. Deste modo, a SAD do Famalicão consegue garantir o concurso de um ativo que está avaliado em 2,5 M€ de uma forma exequível e sem ter de entrar em loucuras.Por outro lado, a estrutura dos minhotos resolve também um problema identificado desde o início do mercado. Recorde-se que, tal como adiantámos, o Famalicão estava à procura de um extremo desequilibrador, de perfil diferenciado.