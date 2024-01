Famalicão em vias de garantir avançado proveniente do Lausanne

O Famalicão está ativo no mercado e, neste sentido, estará em vias de garantir a contratação de Florian Danho. O nome do avançado já surgiu ligado aos minhotos nos últimos dias, mas, de acordo com o 'Foot Mercato', desta feita já haverá mesmo um acordo entre as partes.Segundo a publicação, o jogador, de 23 anos, chegará a Portugal cedido até ao final da época, com o Famalicão a salvaguardar uma opção de compra.