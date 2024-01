Famalicão empresta Afonso Rodrigues ao P. Ferreira

Afonso Rodrigues está de saída do Famalicão e de malas feitas para o P. Ferreira. Segundo apurou, o extremo vai passar a segunda metade da época na capital do móvel, onde chega emprestado pelos minhotos.O nosso jornal já tinha adiantado há umas semanas que o avançado, de 21 anos, estava na porta de saída para ganhar minutos, um cenário que ganhou ainda mais força com a chegada iminente de Sorriso.Deste modo, o Famalicão garante que Afonso Rodrigues, um dos jogadores em quem mais identifica potencial, não fica estagnado e sem jogar. Em Paços de Ferreira, o extremo vai reencontrar Pablo, colega de equipa nos minhotos que está também cedido aos castores.Uma situação que não entra em conflito com os regulamentos, já que Famalicão e Paços não se encontram no mesmo escalão.