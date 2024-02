Famalicão informa que vai reembolsar adeptos que tinham bilhete para jogo com o Sporting

O Famalicão anunciou esta segunda-feira, em comunicado no site oficial, que vai reembolsar os adeptos que tinham adquirido bilhetes para o jogo diante do Sporting, que não se realizou no sábado, pelas 18 horas, devido à falta de policiamento . Recorde-se que a partida ainda não tem data oficial."Face ao adiamento – para data ainda a definir – do jogo entre Futebol Clube de Famalicão e Sporting Clube de Portugal, relativo à 20.ª jornada da Liga Portugal, informa-se que o reembolso dos valores de bilhética decorrerá nas seguintes condições:Bilhetes adquiridos na Loja Oficial do Futebol Clube de Famalicão: Deve dirigir-se, a partir de terça-feira, a este local com o bilhete original e com o respetivo cartão de sócio.Bilhetes adquiridos na plataforma digital: O reembolso deverá ser solicitado diretamente à plataforma.Bilhetes adquiridos ao Sporting Clube de Portugal: O reembolso deverá ser solicitado ao Sporting Clube de Portugal".