E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sorriso e Ian Custódio vão ser oficializados hoje como reforços do Famalicão e nos moldes queantecipou. O avançado de 22 anos (ex-Bragantino), chega cedido por ano e meio e com uma opção de compra. Já o lateral-esquerdo de 20 anos (ex-Palmeiras) vem a título definitivo e com um vínculo de três época e meia.