Filipe Soares perto de reforçar o Famalicão

Filipe Soares está muito próximo de ser reforço do Famalicão, por empréstimo do PAOK, até final da temporada, apurou. O médio, de 24 anos, que rumou ao conjunto grego em janeiro de 2022, está de regresso a Portugal para ser aposta no emblema minhoto, que já define os detalhes da cedência com o emblema de Salónica. Refira-se que, na presente temporada, o jogador formado no Benfica fez apenas 3 jogos e que, por isso, procurava um novo desafio na carreira. E o regresso a Portugal é o cenário mais provável, nesta altura.Refira-se que, além do PAOK, Filipe Soares representou enquanto profissional o Estoril e o Moreirense. Agora, vai procurar vingar no conjunto liderado por João Pedro Sousa, que ocupa o nono lugar do campeonato português.