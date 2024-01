Florian Danho reforça ataque do Famalicão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado francês Florian Danho, que alinhava nos suíços do Stade-Lausanne, é reforço do Famalicão, anunciou hoje o clube da Liga Betclic.

O jogador, de 23 anos, cumpriu a primeira metade da época no clube helvético, somando dois golos em 15 jogos do campeonato da Suíça, e assinou agora um contrato válido até ao final da temporada.

Florian Danho mudou-se para a Suíça em 2021, tendo começado por representar o Stade Nyonnais. Na época eguinte, transferiu-se para o FC Stade Lausanne-Ouchy, clube que ajudou a subir ao principal campeonato suíço na temporada passada.

"Estou muito feliz por estar aqui. O Famalicão compete numa liga muito boa, na qual tem conseguido solidificar-se ao longo das últimas épocas. É um clube que tem permitido a muitos jogadores destacar-se no panorama do futebol português e europeu", referiu o jogador ao site do clube.

O futebolista francês acredita que esta será "uma excelente oportunidade para poder prosseguir a sua evolução" e descreve-se como um "jogador rápido, forte e com capacidade para marcar golos".