Gustavo Sá sobre o FC Porto: «Estamos preparados para qualquer coisa que eles nos atirem»

Gustavo Sá tem vindo a afirmar-se no plantel principal do Famalicão, depois de impressionar nas camadas jovens dos minhotos. O médio leva dois golos nesta temporada e nesta sexta-feira anteviu o jogo com o FC Porto, salientando que "não chega" só fazer um "bom jogo"."As expectativas são como para todos os outros, sempre altas. Esperamos não só dar uma resposta a um resultado menos bom, como dar uma resposta melhor em termos de exibição. Estamos preparados para o que quer que o FC Porto nos atire", disse o jovem de jogador de 19 anos."Toda a gente sabe que a nossa equipa fez um bom jogo. Como disse a seguir ao encontro com o Benfica, foi um momento de azar que ditou o jogo. Claro que toda a gente sabe que estivemos bem, mas isso não chega, temos de dar muito mais de nós.""Nós hoje vimos o filme do FC Porto, analisámos as partes mais fortes deles. Contudo, eles também viram o nosso, com certeza, e não nos podemos focar só no que já aconteceu, mas sim no que pode acontecer. Temos de estar à espera de tudo.""Acho que passa por ser um pouco dos dois. O grupo preparou-se muito bem nos últimos dias para isto. Sabíamos que é uma grande montra para nós e só queremos fazer uma boa exibição e, se possível, vencer, para dar uma boa imagem.""Esperamos um FC Porto numa boa forma. Perdeu o último jogo em Barcelona e agora querem dar uma boa resposta. Vamos estar preparados para isso, para mais um bom jogo. Da minha parte só quero continuar a trabalhar, para ganhar o lugar no Famalicão e poder dar o meu contributo.""Não importa onde passei a formação. Pode ser um jogo com o Benfica, com o FC Porto, ou com outra equipa qualquer. O trabalho e a abordagem é sempre a mesma, todos os jogos são trabalhados da mesma maneira.""Para ser sincero, eu gosto de pressão. É muito bom saber que estão olhos postos em mim, só quero continuar a impressionar. Fazer o nosso trabalho bem feito, porém, não chega. Temos de dar muito mais para termos o sucesso que merecemos."