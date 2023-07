Hugo Cunha renova com o Famalicão até junho de 2026

O Famalicão oficializou este sábado a renovação de contrato com Hugo Cunha até junho de 2026. O guarda-redes ia entrar para a sua última época de ligação aos minhotos, prolongando agora o vínculo por mais duas épocas.Hugo Cunha, de 21 anos, tem sido o dono da baliza dos sub-23, sendo que as boas épocas levaram a que João Pedro Sousa o promovesse ao plantel principal nesta pré-temporada."Sinto-me muito feliz por me ter sido proposto continuar no Futebol Clube Famalicão. É um clube que proporciona as melhores condições para os jogadores evoluírem e espero poder retribuir em campo a confiança demonstrada", disse o guardião aos meios do clube, ele que concorre com Luiz Júnior e Zlobin pela vaga na baliza dos minhotos.