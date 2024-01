Ian Custódio a caminho do Famalicão

Depois de garantir a contratação de Sorriso, extremo do RB Bragantino que viaja para Portugal esta quarta-feira, o Famalicão concluiu também as negociações com o Palmeiras com vista à contratação de Ian Custódio, confirmouO lateral-esquerdo vai, assim, rumar ao emblema minhoto, com o qual irá assinar um contrato válido por três épocas e meia. À semelhança do compatriota Sorriso, também o defesa, de 20 anos, viaja para Portugal esta quarta-feira, devendo completar o processo de transferência nos próximos dias.