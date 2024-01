Ian Custódio oficial no Famalicão até 2027

O Famalicão oficializou a contratação de Ian Custódio, lateral brasileiro de 20 anos oriundo do Palmeiras e o defesa também já se pronunciou sobre a primeira aventura internacional."Estou muito feliz por estar a dar este passo na minha carreira. Será um novo desafio e uma grande mudança na minha vida, mas sinto-me verdadeiramente entusiasmado", começou por dizer Ian Custódio, reconhecendo que "o futebol brasileiro é diferente do português", mas também "preparado para esta nova etapa": "será tudo uma questão de adaptação. O clima é diferente, mas já percebi que as pessoas são muito carinhosas e que tudo farão para me ajudar a integrar-me da melhor forma. Vou dar o meu melhor para ajudar a equipa a sair vitoriosa em todos os jogos. Desejo dar um passo de cada vez para me afirmar na equipa principal e corresponder aos anseios do clube".