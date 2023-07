Iván Jaime no radar do Wolverhampton

Figura de destaque do Famalicão em 2022/23, Iván Jaime está em vias de se tornar a próxima grande venda dos minhotos. De acordo com o 'Relevo', o médio-ofensivo, de 22 anos, interessa ao Wolverhampton, que pode avançar para a sua contratação neste verão.Chegado a Portugal em 2020, o internacional jovem por Espanha teve alguns problemas físicos nas duas primeiras temporadas no Minho, mas a verdade é que 'explodiu' na época que agora finda. No total foram 11 golos e cinco assistências em 33 partidas disputadas em 2022/23.O Famalicão, recorde-se, ficará com 75 por cento do valor de uma eventual venda, tendo o Málaga reservado os restantes 25 por cento.