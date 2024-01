Ivo Rodrigues elogia Famalicão: «Identifiquei-me com o clube e com a massa adepta»

Ivo Rodrigues enverga, atualmente, a camisola do Al-Khaleej, equipa da Arábia Saudita onde partilha o balneário com Fábio Martins e é treinado por Pedro Emanuel. Contudo, o extremo não esquece Portugal e, em especial, o Famalicão, clube de onde saiu para reforçar a formação árabe."Adoro o Famalicão. Identifiquei-me com o clube e com a massa adepta e penso que o clube também se identificou comigo. Ajudou-me numa fase difícil da minha carreira, mais concretamente quando voltei da Bélgica", revelou o jogador, de 28 anos, numa mensagem partilhada pelo emblema minhoto nas suas redes sociais.De facto, foram três temporadas bem produtivas no Minho para Ivo Rodrigues, que marcou 11 golos e apontou 19 assistências pela turma liderada por João Pedro Sousa, onde também fez uma marca redonda de 80 jogos. Nesse sentido, o avançado não esqueceu o presidente dos famalicenses, Miguel Ribeiro, vincando que tem muito "que agradecer" ao dirigente.