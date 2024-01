Jhonder Cádiz: «Acabou por ganhar a equipa que tentou menos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Autor do golo do Famalicão na derrota por 2-1 diante do Sp. Braga, Jhonder Cádiz lamentou o desaire da formação famalicense, especialmente tendo em conta que, na sua opinião, o conjunto visitante não fez para merecê-lo.

"Foi um jogo difícil. No final havia duas equipas a procurar a vitória, mas na minha perspetiva acabou por ganhar a equipa que tentou menos. Penso que merecíamos muito mais hoje e é muito difícil digerir esta derrota contra o Sp. Braga. Tivemos um lance de penálti, que o arbitro não considerou ser. Há que levantar a cabeça, trabalhar e pensar no Moreirense", disse o venezuelano, à SportTV.