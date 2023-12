Jhonder Cádiz: «É um resultado enganador»

Após o final do jogo entre Benfica e Famalicão, Jhonder Cádiz, avançado da formação famalicense, considerou que o resultado foi "enganador"."É um resultado enganador. Na segunda parte, dominámos quase o jogo inteiro, sofremos 2 contra-ataques e sofremos 2 golos. O Benfica tem jogadores muito bons. Agora é ficar com a cabeça fria e voltar no próximo domingo para tentar vencer em casa", afirmou à BTV.E acrescentou: "Eu acho que o plano de jogo foi muito bom. Faltaram os golos, não estamos a conseguir concretizar as oportunidades. O futebol é isto. Fizemos um jogo muito bom. Tivemos muito a bola na segunda parte, sofremos 2 contra-ataques, estávamos descompensados atrás. Os jogadores do Benfica são muito bons no que fazem".