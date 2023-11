João Pedro Sousa antecipa Benfica: «Vamos à Luz com a ambição de vencer»

João Pedro Sousa elogiou os seus jogadores pela exibição. "Entrámos muito bem no jogo, percebendo que não havia outro caminho que não fosse entrar de forma agressiva e rápida, a pensar e a executar. Só assim tornámos o jogo menos perigoso e, depois, menos difícil. Apesar do resultado robusto – o adversário não merecia que fosse tão pesado – tínhamos a consciência que só assim podíamos impedir a Camacha, que tem qualidade apesar de jogar em divisões inferiores, de acreditar e disputar o jogo", salientou João Pedro Sousa.

O técnico do Famalicão encara com confiança o duelo com o Benfica. "No início da época fui muito honesto com vocês, partilhando a ambição da nossa administração: o que me foi pedido foi o 5.º lugar e a presença numa final. Vamos manter isso. Temos agora um jogo muito complicado, contra um adversário forte, mas vamos preparar o jogo exatamente como este. Vamos à Luz com a ambição de vencer e continuar o nosso caminho", garantiu.