João Pedro Sousa após bater recorde de jogos no Famalicão: «Vamos continuar a escrever história»

O jogo frente ao Arouca ficará marcado na história de João Pedro Sousa, mas também do Famalicão. Na partida de sexta-feira, referente à sexta jornada da Liga Betclic, o técnico tornou-se no treinador com mais jogos pelo clube, suplantando Daniel Ramos, que, curiosamente, estava no outro banco.Horas depois de assinar um recorde, João Pedro Sousa recorreu às redes sociais para fazer um balanço deste percurso e assinalou o orgulho que sente por ter conseguido este feito."Orgulhoso por fazer o meu 103.º jogo à frente deste clube único que é o Famalicão. Este não é apenas um marco pessoal, é uma celebração do nosso 'amor de perdição'« pelo clube e pelo jogo. Este marco é um testemunho do trabalho árduo, da dedicação e do talento de todos os jogadores que tive o privilégio de treinar, da minha incrível equipa técnica, do suporte de toda a estrutura e staff e, claro, do apoio dos adeptos incansáveis que tornam cada jogo uma experiência indescritível", começou por escrever, antes de recordar outros momentos de relevo que marcam esta caminhada."Não posso ainda deixar de recordar as duas meias-finais na Taça de Portugal e o sexto lugar inédito de 2019/20 como momentos que primeiro me vêm à cabeça entre tantas vitórias que celebrámos juntos. Cada desafio foi uma lição, e cada triunfo foi um passo em frente nesta nossa viagem", acrescentou.Por fim, João Pedro Sousa confidenciou que não pretende parar por aqui e apontou mesmo a mais história. "O futuro é brilhante, e sei que juntos vamos continuar a escrever a história deste clube que tanto amamos", concluiu.- Melhor classificação de sempre do Famalicão na Liga Betclic, com o 6.º lugar em 2019/20, edição que terminou com 54 pontos.- Maior número de vitórias na Liga pelo Famalicão (32) e melhor pontuação da história (54 pontos).- 103 jogos, com 42 vitórias, 26 empates e 35 derrotas. Nesta amostra, conseguiu 149 golos e encaixou 147.- Alcançou duas meias-finais da Taça de Portugal (2019/20 vs Benfica e 2022/23 vs FC Porto)- Na época anterior regressou ao clube à 8.ª jornada, com o Famalicão em zona de descida (quatro pontos), e terminou o campeonato com 44 pontos, com um 8.º lugar e presença na meia-final da Taça de Portugal.- Nesta época de 2023/24, o Famalicão é a equipa com a média de idades mais baixa de entre as equipas da liga portuguesa e de todas as que jogam nos cinco principais campeonatos europeus.- Jogadores lançados/potenciados: Ugarte, Pote, Racic, Toni Martínez, Diogo Gonçalves, Gil Dias, Rúben Vinagre, Iván Jaime, Penetra, Gustavo Assunção.- Jogadores mais utilizados no Famalicão: Riccieli (84), Gustavo Assunção (81), Júnior Reis (49), Iván Jaime (47), Pote (40), Toni Martinez 40, Rúben Lameiras (40), Zaydou Youssouf (41), Francisco Moura (40), Uros Racic (39).- 33 milhões de euros em vendas de jogadores: Destacam-se: Anderson Silva 2 M€, Pedro Gonçalves 13,5 M€, Toni Martinez 3 M€, Alexandre Penetra 4,5 M€, Iván Jaime 10 M€.