João Pedro Sousa: as ideias da Real Sociedad, as dores de cabeça e um jogo especial para Henrique Araújo

Na antevisão ao jogo com o Benfica deste sábado, João Pedro Sousa falou sobre vários assuntos, entre eles as partidas entre os encarnados e a Real Sociedad, as dores de cabeça com as muitas opções que tem e um jogo que, não esconde, será especial para Henrique Araújo."De forma humilde, não queremos copiar ninguém. Se chegarmos à qualidade dessa equipa, perfeito, mas temos real consciência do valor que temos e temos de ter expectativas enquadradas no que queremos. Queremos criar problemas, vamos criar problemas com as nossas armas, que são diferentes das dos adversários que venceram Benfica. Há um ou outro pormenor que podemos perceber a analisar as equipas adversárias, vamos tentar explorar.""Já disse aos jogadores que não. Não foi surpresa nenhuma o que vi na Camacha. O Justin [De Haas, sentado ao lado do técnico na conferência] é um jogador que todas as semanas dá muitos problemas. Quero pô-lo a jogar, mas se calhar não tem jogado tanto quanto queria. O Justin é um jogador que, no plano teórico, foi contratado para uma opção muito segura ao Otávio. Otávio terminou em alta, foi nesse sentido. Neste momento é mais do que isso. Tem muita qualidade, diferente do Otávio, este jogo só veio provar a análise que temos feito sobre o seu trabalho. Jogou não pela oportunidade porque não precisa, jogou porque o Otávio estava condicionado. Foi o Justin que jogou. É um exemplo dos outros jogadores. Falei do Cádiz, jogou o Pablo. Felizmente conseguiram fazer o transfer do treino para o jogo. As coisas correram bem individual e coletivamente. Temos um plantel forte, jogadores jovens e com talento e ambição.""Será um jogo especial para ele provavelmente, mas o Henrique é um miúdo muito sóbrio, em termos emocionais muito equilibrado, por isso não vi diferença em termos de ansiedade. Não me parece que isso aconteça. O trabalho foi o mesmo, com rigor, aplicação. O Henrique quis dizer que está disponível e apto para o jogo."