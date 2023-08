João Pedro Sousa confirma baixa de Iván Jaime em Braga: «Está indisponível para competir»

Iván Jaime vai ser baixa no Famalicão para a deslocação a Braga. O médio espanhol está ainda indisponível para competir, em virtude do assédio do mercado, tal como confirmou João Pedro Sousa."Eu gostava muito de contar com ele, mas não vai jogar. Estamos a falar de questões pessoais, do mercado, falei muitas vezes com ele e ele demonstra-se indisponível para continuar. Ao nível do treino, não tenho nada a apontar ao Iván Jaime, mas tendo em conta o que se está a passar e que eu desconheço, ele mostra-se indisponível para competir. E sendo assim, não coloco a jogar. É questão que a administração tem de resolver, não é uma questão técnica", explicou.