João Pedro Sousa e a saída de Otávio: «Em 20 e poucos jogos conseguimos vendê-lo...»

Otávio foi transferido do Famalicão para o FC Porto no último dia do mercado de inverno , um negócio que se consumou na antecâmara da receção dos minhotos ao Sporting e, como tal, o processo de preparação tornou-se mais complicado para a equipa de João Pedro Sousa. O treinador diz sentir-se "muito orgulhoso" pela chegada do central aos dragões, mas abordou as adversidades de trabalhar num clube que tenta "potenciar os jogadores para vender"."Sinto um orgulho grande pelo Otávio, pelo clube e pelo trabalho que a minha equipa técnica tem feito. Basta recuarmos um pouco atrás quando tivemos o caso do Iván Jaime, logo no início da temporada, quando foi vendido por 10 milhões de euros. Um mês antes, também o Alexandre Penetra foi vendido. Com certeza que isto dificulta o planeamento e o trabalho semanal, mas sentimo-nos bem, porque aquilo que nos pedem é exatamente isto. Potenciar os jogadores e vendê-los bem", começou por dizer João Pedro Sousa."O Otávio chegou há 12 meses, teve um processo de treino nos sub-23, chamámo-lo a trabalhar conosco e, em 20 e poucos jogos, conseguimos vendê-lo por um valor considerável, portanto estou contente. Estamos a ajudar à evolução do clube, posso dizer que nós, treinadores, ajudamos a construir equipas, mas ajudamos também a destruir. Porque ao potenciar e vender jogadores, o clube vai ter dificuldades em substituí-los. O Otávio fazia parte de um plantel extremamente bom. Perdemos um jogador com qualidade técnica, mas temos ainda gente muito boa cá dentro", revelou o timoneiro dos famalicenses, sem esconder que, apesar dos "excelentes resultados" nos negócios das transferências, a "forma muito rápida" com que ocorrem cria dificuldades na luta por objetivos a longo prazo."De seis em seis meses estamos a vender jogadores de forma considerável e por números altos. No verão, se o clube quiser vender o Júnior, o Moura e o Riccieli, vão vendê-los e começaremos um processo de trabalho novo. É complicado e os jogadores precisam de amadurecer, até porque a Liga Portuguesa não parece mas é muito exigente", disse João Pedro Sousa, que reiterou os elogios ao abordar os números que os famalicenses alcançaram em vendas esta temporada: "40 milhões? Para o Famalicão são números impactantes. Dá um enorme prazer fazer este trabalho, mas é muito difícil. Vender o Otávio num prazo de dez meses e chegar ao 5.º ou 6.º lugar... Juntar as duas coisas é muito difícil. É possível e pode acontecer, mas ocorrer de forma sistemática é difícil. Eu estou cá para seguir o que o clube pretende e estou orgulhoso por este emblema".