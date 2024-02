João Pedro Sousa e o Famalicão-Sporting: «Vi coisas inacreditáveis fora do estádio. Um colega meu estava caído no chão...»

Mais imagens dos confrontos em Famalicão: o momento em que a Polícia investe sobre um grupo de adeptos Mais imagens dos confrontos em Famalicão: o momento em que a Polícia investe sobre um grupo de adeptos

No mesmo momento em que comentou os insultos racistas a Chiquinho no Farense-Famalicão (1-1), João Pedro Sousa recordou também as cenas de pancadaria antes do jogo com o Sporting, que acabou por ser adiado devido à falta de policiamento e condições de segurança."Acontecem coisas destas nos nossos estádios e, no último jogo, estava a preparar o jogo com o Sporting, disseram-me para ligar a televisão e vi coisas inacreditáveis fora do estádio. Um colega meu, Pedro Silva, que trabalha comigo no Famalicão, estava caído no chão e foi parar ao hospital", disse o treinador famalicense à Sport TV depois do duelo no São Luís, este sábado.