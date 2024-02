Chiquinho queixou-se de insultos racistas e João Pedro Sousa condenou: «Não admira que tenhamos assistências ridículas»

O Farense-Famalicão (1-1) foi interrompido aos 80' durante cerca de cinco minutos depois de Chiquinho queixar-se de insultos racistas vindos da bancada do São Luís. No final, João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, falou sobre o sucedido."Ainda não falei com ele [Chiquinho], mas ele está um pouco alterado. Parece inacreditável que aconteça nos estádios portugueses. Duas semanas seguidas para nós Famalicão. Por um lado acho inacreditável, por outro não. É um bocadinho o espelho do nosso futebol, não admira que a liga portuguesa tenha assistências ridículas. Acontecem coisas destas nos nossos estádios e, no último jogo, estava a preparar o jogo com o Sporting, disseram-me para ligar a televisão e vi coisas inacreditáveis fora do estádio. Um colega meu, Pedro Silva, que trabalha comigo no Famalicão, estava caído no chão e foi parar ao hospital. São pessoas que vêm para insultar, jogadores, treinadores e árbitros. Não admira que tenhamos assistências ridículas. Temos de tomar atitudes fortes se queremos melhorar", referiu o treinador do Famalicão."A Liga Portugal condena de forma veemente todo e qualquer tipo de comportamento que coloque em causa a essência inclusiva e agregadora do Futebol.A Liga Portugal exorta as autoridades competentes a punirem, de forma exemplar, o adepto responsável pela conduta imprópria e prontamente identificado pelas forças de segurança presentes no Estádio São Luís, para que fique claro que no Futebol não há espaço para o racismo!"