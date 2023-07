João Pedro Sousa: «Penetra e Iván Jaime indisponíveis por questões emocionais»

João Pedro Sousa não escondeu a apreensão do momento em função da incerteza em torno da reconstrução do plantel e a elevada ambição desportiva que o Famalicão projetou, pelo que abordou a deslocação ao terreno do Belenenses com alguma precaução e assumiu que os minhotos vão-se apresentar com uma equipa sustentada em jogadores oriundos dos sub-23 e alguns dos campeões nacionais de juniores."Será um jogo muito difícil por diversos motivos. Desde logo porque temos poucas semanas de trabalho e vamos defrontar um adversário motivado, com rotinas de épocas anteriores e que reforçou-se bem. Depois pelo contexto que atravessamos com todas as dúvidas inerentes a possíveis saídas e entrada. Não há que o esconder. Toda esta indefinição é mais uma dificuldade acrescida às nossas próprias dificuldades do momento", confidenciou João Pedro Sousa, revelando que "o Penetra e o Iván Jaime não estão disponíveis para este jogo devido a questões emocionais": "Não sei se vão sair ou não. Acredito que sim, de modo que aguardamos com alguma impaciência a chegada de novos elementos e como chegam, até porque não queremos ficar por aqui na Allianz Cup, se bem que para este desafio a equipa será composta na sua maioria por jovens dos Sub-23 e dos juniores".Balanço em tom de crítico que o treinador não teve problemas em justificar e até salientar que "este Famalicão ainda não está mais forte do que a versão da época passada"."Também sou gestor, mas tento não interferir no trabalho de quem tem de gerir o clube. Percebo o fenómeno e o rumo que o futebol profissional está a levar e tenho de me adaptar às circunstâncias porque, claramente, gostava que a situação fosse outra. Tenho a minha opinião, que tratei de dar à administração, mas a verdade é que o futebol leva um rumo num determinado sentido e, sinceramente, o Famalicão neste momento não está mais forte do que na época passada. Confirmando-se a saída do Penetra e do Iván Jaime, que com certeza acontecerá porque o mercado está atento, e se ainda tirarmos da equação do Colombatto e Ivo, estamos a falar de um conjunto de jogadores que fizeram 22 golos e várias assistências na época passada. São números demasiado fortes, pelo que temos de nos reforçar melhor, até porque não queremos ficar em 8º lugar. A direção pediu-me o 5º lugar e nem eu ficava de outra forma. É a minha última época no Famalicão e não quero sair sem deixar o clube numa competição europeia, mas a verdade é que ainda temos muito trabalho pela frente".De recordar que Alexandre Penetra está a caminho do AZ Alkmaar, da Holanda, enquanto Iván Jaime, face à grande época 2022/23 que realizou, soma vários interessados.