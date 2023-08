João Pedro Sousa: «Iván Jaime não será convocado»

O Famalicão recebe esta segunda-feira (20h15) o Moreirense com uma bagagem favorável de otimismo conquistada na vitória em Braga (2-1), na jornada inaugural do campeonato. Um resultado que surpreendeu, mas que obriga João Pedro Sousa a pedir atenções redobradas frente aos cónegos, onde antevê dificuldades.

"Foi uma semana animada, feliz, mas consciente do que fizemos na primeira jornada e há muita coisa a melhorar. Percebemos o que melhorámos para chegar à vitória. Estamos conscientes que vamos defrontar um adversário diferente, que nos vai colocar problemas diferentes, teremos de ser inteligentes para ultrapassar uma equipa difícil, que revelou indicies competitivos muito diferentes."

E que problemas diferentes são esses que espera encontrar?

"Será a capacidade que teremos no nosso processo defensivo, ou seja, defender o mais longe possível da nossa baliza. Com o Sp. Braga, fomos obrigamos a defender mais perto a baliza, neste jogo vamos tentar evoluir para defender mais longe. É um adversário que na sua organização está sempre preparado para, no momento em que ganha a bola, é muito forte nas transições. É uma equipa organizada com bola, tem jogadores muito verticais, a tentar explorar esse momento do jogo. Tem muita competência, médios muito dinâmicos, disponibilidade e movimentos bem coordenados. Será uma equipa diferente e vamos tentar que o jogo seja diferente, de forma a que tenhamos mais domínio sobre o jogo."

Os reforços demonstraram em Braga que vieram acrescentar qualidade. Espera ainda mais jogadores?

"É verdade que os que entraram foram determinantes no jogo e por norma fazemos sempre uma análise ‘resultadista’, mas foi o coletivo que alterou o jogo. Tivemos a humildade de perceber que foi uma primeira parte mediana. Havia coisas na nossa imagem que não estavam a correr como desejávamos, mudámos o comportamento e introduzimos jogadores mais frescos. Os reforços são jogadores de qualidade, mas os que saíram do jogo também têm imensa qualidade. Ainda nos falta pelo menos um jogador para extremo direito."

Fala-se que o Iván Jaime pode sair para o Valencia. Existe essa possibilidade?

"Não há nenhuma evolução em relação ao Iván Jaime e ele não será convocado para o jogo com o Moreirense.