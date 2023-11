João Pedro Sousa: «Não estou satisfeito porque acho que podíamos ter feito mais e melhor»

João Pedro Sousa não estava totalmente satisfeito após o empate () do Famalicão na deslocação a Vizela, em jogo da 11.ª ronda da Liga Betclic."Podíamos ter feito mais e melhor. Campo difícil pelo seu ambiente, pelo estado do relvado, dificultou o jogo das duas equipas. Na primeira parte, com bola e sem bola houve diferenças. Com bola conseguimos ser agressivos, encontrar os espaços. Sem bola faltou-nos agressividade, antecipar as coisas, permitimos situações de ataque rápido. Ao intervalo tentámos corrigir", disse o técnico dos famalicenses, em declarações no final do jogo."Não estou satisfeito porque acho que podíamos ter feito mais e melhor. E por outro lado acho que poderíamos ter ganho mas também poderíamos ter perdido.""Houve coisas que conseguimos evoluir, noutras não. Não resultaram. Mas não tem a ver com quem saiu ou com quem entrou. O problema era coletivo. Não conseguimos evitar que o jogo ficasse sistematicamente partido na segunda parte.""O Vizela confirmou a qualidade que tem. Uma dinâmica muito grande. Tivemos ali umas dificuldades defensivas para acompanhar essa dinâmica. Não me surpreendeu em nada", terminou.