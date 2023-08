João Pedro Sousa: «Não tivemos grandes apuros e acabámos o jogo confortáveis»

João Pedro Sousa era naturalmente um treinador feliz após a vitória do Famalicão em casa do Sp. Braga, por 2-1 . Na análise à partida, o técnico dos famalicenses assume uma primeira metade menos boa, mas realça o crescimento da segunda metade que permitiu a reviravolta."A primeira parte foi difícil para nós, entrámos um pouco desconfiados do nosso próprio jogo, faltam algumas rotinas. No entanto, em termos de organização conseguimos retirar espaço onde acreditamos que o Braga é mais forte. Perceber as dinâmicas do Braga num corredor e noutro, que são diferentes. Sentimos algumas dificuldades na nossa construção, perdíamos rapidamente a bola. Com exceção do golo, no entanto, e de uma situação do Braga logo a seguir, tiveram muita bola, muita posse, mas conseguimos fechar os espaços e não permitimos mais. Na segunda parte ajustámos alguns posicionamentos, definimos outras zonas de pressão para nos instalar mais vezes em zonas de ataque; fomos fazendo isso, fomos criando oportunidades para chegar ao último terço e acabamos por marcar. Ficamos confortáveis no jogo, até fisicamente, os jogadores que entraram produziram muito, as substituições correram bem, e sentimos que a equipa estava a acreditar e podia chegar ao 2-1. Não tivemos grandes apuros e acabámos o jogo confortáveis perante uma grande equipa, que vai longe nas competições europeias, não tenho dúvidas nenhumas. Para nós foi um resultado muito importante", assumiu o técnico, em conferência de imprensa.Apesar do triunfo, João Pedro Sousa não pensa mudar os objetivos. "É redutor dizer isto, mas este jogo valeu só três pontos. Jogar num estádio difícil perante uma equipa forte, que nos pôs à prova, dá para refletir em que nível estamos, é importante. Somar três pontos na primeira jornada, contra um dos candidatos ao título, é de uma importância muito grande. Não reformulamos nada com isto. Zero. O que analisamos é a capacidade que os jogadores têm de reter informação rapidamente. O campeonato é exigente e será impossível ganhar os jogos todos. O ano passado tivemos 13 vitórias, este ano queremos fazer mais."Mas, então, quais os objetivos do Famalicão? "Os objetivos, o que me pediram foi o quinto lugar e uma final da Taça de Portugal. Estou cá, não tenho medo a desafios nenhuns, vamos lutar. Temos já um desafio muito difícil frente ao Moreirense no próximo jogo em casa"