João Pedro Sousa: «Nunca ficámos desconfiados»

No final do Famalicão-Rio Ave (), João Pedro Sousa reconheceu o suspiro de alívio pelo regresso aos triunfos". "Não foi uma partida brilhante, mas também nunca ficámos desconfiados ou ansiosos. Felizmente o golo do empate chegou rápido, a equipa acreditou no processo, foi eficaz, teve os comportamentos corretos e o Luiz Júnior ajudou-nos a evitar o que poderia transformar-se num processo traumático em função dos últimos resultados", comentou o treinador.