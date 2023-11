João Pedro Sousa: «O jogo acabou com o cartão vermelho»

João Pedro Sousa diz que o lance da expulsão de Otávio acabou por desequilibrar os pratos da balança e, em certa parte, justificar o triunfo do Benficana receção ao Famalicão, num jogo a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Ainda assim, o técnico dos famalicenses sublinhou que os encarnados venceram de forma "justa" e centrou atenções no campeonato."Foi um lance infeliz. Cinco minutos antes tínhamos de sofrermos o golo já tínhamos revelado cansaço. Voltando ao início, a primeira parte é muito boa. Pena não ter havido golos. Controlámos o que planeámos. Conseguimos ser competentes e empurrar o jogo do Benfica para os corredores porque sabíamos que iriam apresentar dois jogadores adaptados nessas posições. Na segunda parte, cinco minutos antes do golo sentimos que não estávamos tão eficazes. Íamos mudar e num lance infeliz sofremos o golo. Com o cartão vermelho o jogo acabou. Já não tivemos força. O Benfica geriu o jogo da melhor forma e foi um justo vencedor. Foi pena a expulsão. O primeiro golo é um lance infeliz, mas é da nossa responsabilidade. Houve também um mau posicionamento no lance da expulsão. Pena não termos conseguido reagir. Infelizmente não conseguimos chegar ao golo. A primeira oportunidade até foi a nossa. Faltou-nos o golo, que acabaria por equilibrar mais as coisas", disse, em declarações à SportTV, acrescentando:"Assumimos o desafio da administração de tentar chegar à final da Taça de Portugal. O objetivo era esse. Agora tenho que assumir que falhámos. Fomos eliminados e resta-nos o campeonato, onde também temos a fasquia bem alta."