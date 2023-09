João Pedro Sousa: «Pediram-me o quinto lugar, a final da Taça de Portugal e eu assumi o desafio»

João Pedro Sousa considera que o Famalicão venceu com justiça frente ao Arouca (1-0). "Tivemos um adversário que esteve sempre equilibrado. Foi um jogo competitivo e taticamente muito rico. Foi um jogo difícil, uma primeira parte competitiva, com oportunidades dos dois lados. Chegámos poucas vezes, permitimos alguns remates do Arouca, e fizemos alguns erros não forçados. Tivemos um guarda-redes muito competente perante uma equipa muito competente", disse.





O treinador do Famalicão acredita numa boa época. "Pediram-me o quinto lugar, a final da Taça de Portugal e eu assumi o desafio. É isso que vamos tentar fazer. Olhar para este jogo com o Arouca, e perceber as dificuldades que tivemos e perceber que vamos ter desafios tremendos no campeonato e no próximo jogo, frente ao Boavista, a melhor equipa do nosso campeonato, vamos ter mais um", afirmou.