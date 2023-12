João Pedro Sousa: «Se o jogo tivesse só a 2.ª parte diria que merecíamos outro resultado»

Após a derrota no Estádio da Luz por, o treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, fez a análise do jogo, elogiando a 2.ª parte da sua equipa."Sim. Foi uma primeira parte equilibrada. No entanto faltou-nos um pouco de agressividade quer ofensiva quer defensiva. Penso que conseguimos controlar alguns momentos do jogo, mas da nossa parte pareceu-nos uma primeira parte curta. A segunda parte foi totalmente diferente, reagimos e tentámos levar o jogo para zonas perto da baliza do Benfica. Tentámos de alguma forma condicionar o jogo posicional do Benfica e foi isso que aconteceu. Jogámos muito mais tempo em zonas ofensivas, conseguimos em grande parte das vezes evitar que o Benfica saísse em transição. Tivemos oportunidades de golo, infelizmente não conseguimos marcar e sofremos o segundo golo, penso que é um momento chave no jogo, um contra ataque como tinha acontecido no primeiro golo. Claro que a equipa acusou um bocadinho. A perdermos 2-0 em duas situações de contra ataque… e a sentirmos que estávamos bem no jogo, estávamos à procura do empate. Depois o 3-0… Penso que o resultado foi muito pesado. O 3-0 surgiu de um pontapé de baliza do guarda-redes em que não conseguimos controlar o lance. Se o jogo tivesse só a 2.ª parte dizia claramente que merecíamos outro resultado. Infelizmente temos de fazer uma análise do jogo de forma fria e fico com a sensação de que podíamos ter feito melhor na primeira parte. Mérito do Benfica também. Fizemos um jogo muito positivo e estou muito contente com os jogadores, fizeram o que nós trabalhamos. A segunda parte foi muito boa"."No ataque posicional criámos alguma circulação, mas foi noutro momento do jogo que tivemos dificuldades. Foi nos duelos. Depois, houve alguma apatia nas reações que o jogo pedia. Tínhamos de antecipar determinadas situações, como aconteceu no primeiro golo. Há uma bola longa para o Cádiz, a equipa sabe que ele podia ganhar a primeira bola e tínhamos de ser muito mais fortes na segunda bola. Na segunda parte retificámos isso e estivemos muito bem"."Sim, é um facto. Se juntarmos as oportunidades dos últimos jogos é assustador o facto de não fazermos golos. Começo a dizer que às vezes podíamos ter algum azar e a bola começar a entrar na baliza. Acertamos em todo o lado, menos na baliza. A responsabilidade é minha. Por outro lado, sabemos que temos conseguido encontrar o caminho das balizas. Mas estamos a acertar no guarda-redes, nos postes, nas redes...".