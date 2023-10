«Jogo basquetebol?»: Central do Famalicão e a eleição de Diomande como defesa da Liga em setembro

Otávio, defesa-central do Famalicão, reagiu esta terça-feira à publicação da Liga Portugal sobre a nomeação de Ousmane Diomande para melhor defesa da Liga Betclic durante o mês de setembro. Em comentário nas redes sociais, o brasileiro escreveu: "Não é possível. Eu jogo basquetebol?", questionou Otávio.O jogador do Famalicão foi o segundo mais votado pelos treinadores principais da competição ao reunir 15,56 por cento das preferências, apenas atrás do defesa-central do Sporting, que reuniu 30,37% das preferências.Otamendi, defesa-central do Benfica, fechou o top-3 desta votação, com 8,15% das preferências.