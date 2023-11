Justin de Haas e o duelo com o Benfica: «Queremos vingar 2019/20»

Justin de Haas não estava no Famalicão na última vez que os minhotos defrontaram o Benfica na Taça de Portugal. Aconteceu na época 2019/20, num duplo confronto referente às meias-finais que viria a tombar para o lado dos encarnados. Apesar de não fazer dos quadros do clube nessa altura, o defesa quer vingar esse jogo já este sábado, no reencontro entre as equipas."Queremos vingar esse dia, o clube cresceu nesses quatro dias, é um grande momento para conseguir a vingança", começou por dizer Justin de Haas, garantindo que a equipa "não tem medo"."Estamos numa grande forma, somos uma grande equipa. O Benfica é um grande clube também, vamos jogar em casa deles, onde nunca ganhámos, mas é uma boa oportunidade para o conseguirmos pela primeira vez", referiu.A nível individual, o defesa-central diz sentir-se cada vez melhor em Famalicão, onde chegou no início da época. "Sou novo, sinto-me bem, fui muito bem recebido e depois de alguns meses sinto-me em casa. As pessoas são boas, toda a gente é muito boa e toda a gente me tem ajudado", concluiu.