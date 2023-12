Luiz Júnior e o prémio de melhor guarda-redes de outubro/novembro: «Dedico-o aos meus colegas»

Luiz Júnior recebeu esta segunda-feira o galardão referente ao- repetindo a distinção de setembro - e dedicou-o aos colegas de equipa."Este prémio é fruto do trabalho com os meus companheiros, por isso o prémio também é deles. Ajudam-me muito a trabalhar no dia a dia. Quero dedicá-lo aos meus colegas guarda-redes, também, o Zlobin e o Zé Henrique, que trabalham comigo diariamente. E também ao nosso treinador de guarda-redes, Vítor Alcino", referiu o brasileiro, que renovou recentemente o contrato com os famalicenses e tem sido bastante elogiado por João Pedro Sousa.Recorde-se que o técnico dos minhotos já tinha deixado elogios aos membros da equipa técnica que trabalham com os guardiões, incluindo o próprio Vítor Alcino Luiz Júnior, de 22 anos, acrescentou ainda estar "bastante feliz" com o prémio. "Prometo que vou continuar a trabalhar para voltar a merecer esta distinção", salientou.