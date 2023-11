Luiz Júnior eleito o melhor guarda-redes da Liga Betclic nos meses de outubro/novembro

Pela segunda vez consecutiva, Luiz Júnior foi eleito o melhor guardião da Liga Betclic. Depois de ter sido premiado no mês de setembro, o guarda-redes do Famalicão repetiu a façanha e foi votado como o melhor dos meses de outubro e novembro.Com 23,81% dos votos, o brasileiro bateu, assim, a concorrência de Diogo Costa, do FC Porto, e de Kewin Silva, do Moreirense, que arrecadaram 20,63% e 19,05% das preferências, respetivamente.No período em questão, Luiz Júnior participou em quatro partidas do campeonato e sofreu um total de cinco golos. No entanto, o guardião esteve em evidência, sobretudo na partida contra o Vizela, na qual somou várias defesas importantes, incluindo uma num penálti, que segurou o empate a zero.